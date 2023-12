Corriere Fiorentino: “Tristezza e disperazione per Nico, solo un esito positivo degli esami potrebbe cancellarla”

Missione compiuta. Serviva un punto, per chiudere al primo posto, e un punto è arrivato. Appuntamento a marzo quindi, per un ottavo di finale che la Fiorentina si giocherà contro una delle vincenti dei playoff. Il guaio (grosso) è che nella serata di Budapest i viola hanno perso il loro uomo migliore. Quello che, in coppa come in campionato, più di ogni altro può dar corpo ai sogni. Difficile insomma, mitigare l’amaro per l’infortunio di Nico Gonzalez con la dolcezza del risultato. Soltanto un esito (sorprendentemente) positivo degli esami strumentali, per intendersi, potrebbe cancellare tristezza e preoccupazione. Come da previsioni, Italiano ha presentato una Fiorentina si profondamente diversa rispetto a quella di Roma ma non completamente rivoluzionata e con diversi cambi obbligati dalle assenze di Biraghi, Arthur, Bonaventura e Sottil ai quali all’ultimo, colpito dall’influenza, si è aggiunto Duncan. Ecco allora una difesa ampiamente affidabile con la coppia Milenkovic-Ranieri, Kayode a destra e Parisi a sinistra. Lo scrive il Corriere Fiorentino.