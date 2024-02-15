Daspo di due anni per 4 giovani tifosi viola per la partita di Conference League contro il Ferencvaros

Il questore della città di Firenze ha emesso una sanzione verso alcuni giovani tifosi a causa del comportamento in curva

Il questore Auriemma ha emesso, come riportato dalla Nazione, 4 Daspo per i tifosi viola che esplosero un petardo in Curva Fiesole durante l'incontro di Conference contro il Ferencvaros dello scorso 5 ottobre. A causa di questo, i tifosi sono stati sanzionati con un Daspo di 2 anni. Secondo la Digos si tratta di un gruppo di giovani tra i 17 ed i 28 anni che avrebbero anche acceso dei fumogeni durante la partita. Stessa sanzione è stata emessa ad alcuni tifosi biancocelesti della Lazio per l'incontro con l'Empoli del 22 dicembre dopo aver gettato delle torce colorate e dei petardi sulla pista d'atletica del Castellani dalla Curva Sud.

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