Corteo degli ultras del Ferencvaros, Nardella furibondo: “Grave e inaccettabile che ci sia stato l’assembramento”

Erano in tanti i tifosi del Ferencvaros a Firenze. Gli oltre duemila ultras hanno girato per le vie di Firenze con maschere a coprire i volti e guardando i passanti e i turisti con toni di sfida. Nessun incidente, spiegano dalla questura, ma disagi si sono vissuti sia nel centro che sui viali, per il corteo improvvisato dagli ultras: alcuni bus sono stati chiesti in via straordinaria ad Autolinee Toscane per far fronte al numero — forse superiore alle aspettative — di supporter ospiti. Restano le immagini di quell’onda nera che per ore ha attraversato Firenze, catturando gli sguardi intimoriti di turisti e fiorentini. Immagini che non sono piaciute al sindaco Dario Nardella: “Trovo grave e inaccettabile che non sia stato impedito un assembramento con centinaia di tifosi del Ferencvaros con cori offensivi e lancio di fumogeni in Piazza Signoria davanti a Palazzo Vecchio con il rischio serio di danneggiare i monumenti e provocare scontri”. Lo scrive Repubblica.

LEGGI ANCHE, ITALIANO: “BRUTTI 60 MINUTI, APPROCCIATO MALE E ANDAVAMO LENTI. 30 MINUTI ALLA GRANDE GRAZIE AI CAMBI”