Italiano: “Brutti 60 minuti, approcciato male e andavamo lenti. 30 minuti alla grande grazie ai cambi”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio 2-2 contro il Ferencvaros, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Un punto che alla fine prendiamo per come è stato lo svolgimento della partita, nel primo tempo non siamo stati bravi, siamo partiti male anche nel secondo tempo, poi l’ultima mezz’ora abbiamo fatto quello che sappiamo fare con ritmo veloce, abbiamo gira veloce la palla. 60 minuti male, 30 minuti alla grande grazie ai subentrati. Prendiamoci il punto e adesso ci dobbiamo conquistare la qualificazione

Andavamo piano, sotto ritmo, la palla andava lenta, loro vincevano i contrasti, ci sono andati via tante volte. Poi i cambi, la freschezza, la voglia di far bene ci ha fatto capovolgere la partita. Spesso approcciamo bene, oggi non lo abbiamo fatto e siamo usciti alla distanza

Ikonè non ci ha fatto recuperare Nico, adesso ce lo abbiamo e vogliamo recuperarlo. Barak ha avuto un problema serio, per noi è importante quando dobbiamo andare forte in area, sono giocatori importanti che recuperiamo, ci permettono di cambiare la partita e di cambiare anche il sistema di gioco

Chi ha fatto male non si è giocato l’opportunità di essere titolare, ci siamo persi tutti l’occasione di perdere la partita. Avevamo un’idea diversa per i primi 60 minuti e poi gestirci in vista di Napoli, per gestire le forze perchè sta giocando tanto ma non è stato possibile. Ma nessuno si è perso l’occasione di essere titolare, avrà altre occasione e potrà rifarsi”

