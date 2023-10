PAGELLE FIORENTINA: BIRAGHI E SOTTIL UN DISASTRO, PARISI GIGANTE. NICO TRASCINATORE

Terracciano 5 Sbaglia un passaggio centrale e regala una grande occasione al Ferencvaros che incredibilmente sbaglia. Sul secondo gol del Ferencvaros si fa sorprendere, il colpo di testa è centrale e nemmeno troppo

Kayode 6,5 Grande salvataggio a pochi passi dalla porta dove fa la diagonale e si fa trovare pronto. Un cavallo sulla fascia

Quarta 5 Grande indecisione in occasione del vantaggio del Ferencvaros dove prima sceglie di andare contro il giocatore che ha crossato, poi si perde il marcatore marcandolo in maniera troppo troppo larga.

Ranieri 5,5 Salva dopo il passaggio sbagliato di Terracciano, in scivolata si oppone alla conclusione. Si perde il marcatore

Biraghi 4,5 Il gol del vantaggio degli ungheresi nasce da un suo intervento mancato, l’ennesimo. In generale le azioni più pericolosi del Ferencvaros nascono sempre dalle sue parti, non un caso. Italiano se ne accorge e lo toglie dopo 45 minuti

Maxime Lopez 5 Dovrebbe prendere in mano la squadra e la manovra, non riesce a incidere, si fa vedere pochissimo e quando ha la palla i suoi appoggi sono banali e scontati, non aggiunge nulla

Mandragora 5,5 Nel primo tempo sbaglia la misura di diversi tocchi, in diverse occasioni era in area di rigore e sarebbero potute essere ottime occasioni. Si ha quasi l’impressione si nasconda

Bonaventura 5 La peggior partita di quest’anno, tocca sempre la palla una volta in più, rallenta il gioco, sempre molto lento a far girare la palla

Nico Gonzalez 7 Si sbatte, va ovunque per prendersi la palla, per giocarla, per creare spazi. Va vicino al gol in un paio di occasioni, sia di testa che con un tiro dalla distanza. Perfetto l’assist per Ikonè di testa

Sottil 4,5 Perde tutti i duelli. Non supera mai l’avversario, non vince un contrasto. Non incide mai. Può bastare?

Beltran 5 Nel primo tempo sbaglia la maggior dei palloni che tocca, nel secondo tempo migliora e scambia diverse volte con i compagni ma non riesce mai ad incidere e a fare un tiro in porta. Ha diversi palloni attaccabili, soprattutto grazie a Parisi, ma non ci arriva mai.

Parisi 7 Nemmeno il tempo di entrare in campo e fa un’ottima diagonale difensiva che salva un gol. Tutta un’altra storia rispetto a Barak, sia in fase difensiva che offensiva. Perfetto l’assist per Barak, che nasce da una punizione che si procura proprio lui

Kouamè 6,5 Vivace, annullato il gol del 2-2 che lo vedeva grande protagonista. Non sempre preciso tecnicamente ma la sua corsa e i suoi centimetri in area sono importantissimi

Arthur 6,5 Un’altra storia rispetto a Maxime Lopez, non fa grandi giocate ma è sempre al posto giusto nel momento giusto per appoggiare e far girare la squadra

Barak 6,5 Segna con un bel colpo di testa il gol dell’1-2, tecnicamente però non è preciso e sbaglia diversi passaggi

Ikonè 7 Entra e segna il gol del 2-2 da pochi passo. Prezioso

CAOS IN CENTRO CON I TIFOSI DEL FERENCVAROS