Tensione in centro a Firenze: tifosi del Ferencvaros attaccano e spingono un passante. Interviene Polizia

Sono diventati virali sui social alcuni video nel pomeriggio in cui a rendersi protagonisti sono stati i tifosi ungheresi del Ferencvaros che hanno letteralmente invaso il centro di Firenze, in vista del match di stasera contro la Fiorentina, e creato qualche problema ai cittadini. Nelle immagini riportate dalla pagina Instagram Welcome to Florence si vede un gruppo di tifosi biancoverdi scagliarsi contro un passante che viene spinto e strattonato dagli ultras ungheresi.

Di seguito il video dell’accaduto:

I TIFOSI UNGHERESI INVADONO IL CENTRO DI FIRENZE ED ESPONGONO MAGLIETTE CONTRO LA FIORENTINA