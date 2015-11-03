Notizie Tifosi Ferencvaros Fiorentina

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Tensione in centro a Firenze: tifosi del Ferencvaros attaccano e spingono un passante. Interviene Polizia

05 ottobre 2023 19:53

Tifosi del Ferencvaros incappucciati in giro per Firenze, allerta alle stelle per la partita di stasera

05 ottobre 2023 12:14

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