Parisi: “Quando si rischia di perdere, anche un punto è importante. Sono entrato bene, ero pronto”

Fabiano Parisi, terzino della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Oggi l’importante era non perdere. Non abbiamo approcciato bene il primo tempo ma la cosa importante era non perdere, sono entrato bene, ero pronto, sono contento. Queste partite si rischia di perderle, portare a casa anche un punto è importante”.

FERENCVAROS “Il mister ci ha dato un paio di informazioni, sapevamo che la squadra aveva individualità importanti, non perdeva da 10 partite. Sono venuti con tanta determinazione. Nel primo tempo non abbiamo approcciato bene, ma l’importante era rimanere in gara”.

DOPPIO IMPEGNO “Problemi di concentrazione? In questo periodo la testa è molto importante, abbiamo partite molto ravvicinate e l’Europa porta via tanto dispendio fisico. Siamo tutti buoni giocatori, non ci sono riserve e titolari e questo è ottimo. L’importante è rimanere sempre così con la testa”.