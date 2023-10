Stankovic: “Fiorentina top 3 in Italia. Nzola tassello che mancava. Firenze pesante. Sabiri? No comment”

Dejan Stankovic ha parlato alla vigilia della sfida contro la Fiorentina in Conference League, queste le parole dell’allenatore del Fcerenvaros:

“Dal 98 che sono in Italia, da un mese sono a Budapest, più della metà della mia vita l’ho trascorso in Italia, è ancora presto per dire cosa ho portato dall’Italia ma in campo abbiamo subito fatto vedere le mie idee, domani giocheremo contro una delle migliori tre squadre in Italia per la bellezza del suo gioco

Vediamo cosa ci diranno i 90 minuti di domani, giochiamo ogni tre giorni, siamo sereni. Non faccio paragoni su dove ero lo scorso anno, sono due cose completamente diverse, non si possono paragonare, con tutto il rispetto. La Fiorentina è più forte dello scorso anno, molto più serena e convinta quest’anno, adesso giocano a memoria, sanno i difetti uno dell’altro i giocatori. Il nostro club ha una storia spaventosa, siamo organizzatissimi, lo scorso anno abbiamo passato i gironi di Europa League, questo è un club che ha giocato la Champions

Un mio allenatore diceva che le finali si vincono, non si giocano, ma devi vedere anche il percorso, questa piazza è pesante, io lo so benissimo e lo sapete benissimo anche voi. Italiano combatte ogni giorno, ha un gruppo di ragazzi spettacolari, li conosco un paio, lavorare con gente con il sorriso è un bene. Anche io sto cercando questa chimica

Kayode è giovane, deve migliorare. Nzola ha portato peso, forza fisica. Serve molto alla squadra per salire, quando si è in difficoltà, Nzola è il pezzo di puzzle che gli mancava. Bonaventura gioca come un giovane, collega tutti i reparti, è un bene vederlo giocare.

Non voglio parlare di Sabiri, lo scorso anno è stato un bagaglio di esperienza per me. Questo è un club che mi ha dato la possibilità di lottare e giocare in Europa, questa squadra è da livello Europa League. La Fiorentina è migliorata perchè ha un anno in più, non è andata in difficoltà come lo scorso anno all’inizio della stagione, adesso è più cinica e completa. Sono migliorati in tutti i reparti, nuove idee e nuova rotazione. Sarà una bella partita, io ci credo”

