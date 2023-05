Stankovic torna sulla sconfitta contro la Fiorentina: “A Firenze volevo scappare e nascondermi”

Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato dopo la gara contro il Torino della partita persa contro la Fiorentina per 5-0 domenica scorsa, queste le sue parole:

“Il primo tempo di Firenze è stato buono, poi ci siamo letteralmente sciolti. Ai miei ragazzi voglio bene perchè hanno sempre dato tanto. Dopo la Fiorentina ci siamo chiariti per capire se potevamo proseguire insieme. Io non voglio fare certe figure, sia per noi che per i nostri tifosi. Quando perdi 5-0 ti crolla il mondo addosso, è stata la prima volta per me. Volevo scappare e nascondermi perché non sono abituato a perdere così e la Sampdoria non può fare certe figure. E io dalla vergogna volevo sprofondare. Poi mi sono chiarito con società e giocatori, si va avanti tutti insieme fino alla fine. Prima della partita mi sono commosso perché, per noi che difendiamo il club, è davvero difficile. Voglio proteggere i ragazzi fino alla fine. E lo stesso hanno fatto i tifosi”

