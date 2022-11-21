Una bella notizia per la Fiorentina, Sabiri non rientra nei piani di Stankovic. Non piace all'allenatore

Sabiri è il giocatore accostato alla Fiorentina negli ultimi giorni di mercato, in casa Sampdoria lo vogliono vendere

Con l’avvio di Qatar 2022 e la sospensione dei campionati, le voci di mercato iniziano a prendere piede nonostante manchi più di un mese all’inizio della sessione invernale. Uno dei giocatori che potrebbe cambiare casacca nel corso del mercato invernale è Sabiri della Sampdoria.

Uno dei giocatori più rappresentativi della Sampdoria per questa stagione era sicuramente Sabiri, ma nell’ultimo periodo le parti sembrano essere distanti. Il marocchino con Giampaolo in panchina aveva trovato molto spazio, ma dal momento dell’esonero del tecnico, Sabiri ha iniziato a perdere posti nelle gerarchie. Con l’arrivo di Stankovic sulla panchina dei blucerchiati, Sabiri non ha trovato più spazio tra i titolari.

Come riportato da Nicolò Schira, il marocchino sembra non rientrare nei piani di Stankovic, e post Mondiale potrebbe guardarsi intorno per un’eventuale cessione a gennaio. Su Sabiri è forte l’interesse della Fiorentina, che potrebbe affondare il colpo decisivo nella prossima sessione di mercato. Notizia confermato anche dal secolo XIX, quotidiano genovese, che mette Sabiri tra i giocatori nella lista dei partenti in casa blucerchiata, la Fiorentina dunque può davvero prenderlo se volesse

CRAGNO AI MARGINI DEL MONZA, TORNA IN AUGE PER LA FIORENTINA?

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