La Nazione scrive: "Cragno non sta giocando al Monza, potrebbe essere un'idea per la Fiorentina"

Alessio Cragno, portiere fiorentino, dopo l'esperienza al Cagliari è andato al Monza ma le cose non stanno andando come si sarebbe aspettato

Attenzione anche a quello che potrebbe succedere sul fronte portiere, scrive La Nazione questa mattina. Non ci sono conferme, per la verità, sulla decisione di mettere in bilico il futuro di Gollini, ma lo scenario rischia di mutare con lo scorrere delle settimane e i movimenti attorno a quello che era stato un altro obiettivo estivo della Fiorentina: Cragno. Il portiere di proprietà del Cagliari è al Monza ed è legato al club brianzolo con la formula del prestito con riscatto condizionato. In pratica il riscatto potrà scattare solo dopo un tot di presenze stagionali, ma Cragno, al Monza, è già il secondo e si sarebbe mosso per poter trovare una nuova collocazione a gennaio. Da qui la suggestione (o forse l’ipotesi) che sulla scena possa comparire la Fiorentina. Ma la concorrenza del Napoli è forte.

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