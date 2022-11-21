Gazzetta, la Juventus vuole Igor dalla Fiorentina. I bianconeri hanno iniziato i contatti col giocatore

La Juve vorrebbe il difensore della Fiorentina Igor per comporre una difesa tutta brasiliano con Sandro, Bremer e Danilo

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato della Juventus. E tra i giocatori che la squadra bianconera starebbe seguendo c'è anche il viola Igor. Il brasiliano piace tanto ai bianconeri, che vorrebbe comporre una difesa tutta verdeoro con Bremer, Danilo e Alex Sandro. La Juventus quindi, sta quindi intensificando i contatti con gli agenti del giocatore per capire la fattibilità dell'operazione

IL PUNTO SU BARAK

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