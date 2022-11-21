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Gazzetta, la Juventus vuole Igor dalla Fiorentina. I bianconeri hanno iniziato i contatti col giocatore

La Juve vorrebbe il difensore della Fiorentina Igor per comporre una difesa tutta brasiliano con Sandro, Bremer e Danilo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 novembre 2022 12:14
Gazzetta, la Juventus vuole Igor dalla Fiorentina. I bianconeri hanno iniziato i contatti col giocatore - Firenze, stadio A.Franchi, 03.09.2022, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 03.09.2022, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Massimiliano Allegri (allenatore Juventus FC)

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato della Juventus. E tra i giocatori che la squadra bianconera starebbe seguendo c'è anche il viola Igor. Il brasiliano piace tanto ai bianconeri, che vorrebbe comporre una difesa tutta verdeoro con Bremer, Danilo e Alex Sandro. La Juventus quindi, sta quindi intensificando i contatti con gli agenti del giocatore per capire la fattibilità dell'operazione

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