Gazzetta, la Juventus vuole Igor dalla Fiorentina. I bianconeri hanno iniziato i contatti col giocatore
La Juve vorrebbe il difensore della Fiorentina Igor per comporre una difesa tutta brasiliano con Sandro, Bremer e Danilo
A cura di Redazione Labaroviola
21 novembre 2022 12:14
La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato della Juventus. E tra i giocatori che la squadra bianconera starebbe seguendo c'è anche il viola Igor. Il brasiliano piace tanto ai bianconeri, che vorrebbe comporre una difesa tutta verdeoro con Bremer, Danilo e Alex Sandro. La Juventus quindi, sta quindi intensificando i contatti con gli agenti del giocatore per capire la fattibilità dell'operazione
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