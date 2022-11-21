Il riscatto di Barak diventa obbligatorio per la Fiorentina se gioca il 55% di partite almeno 45 minuti

Barak, classe 1994, è in prestito dal Verona alla Fiorentina con la formula del prestito con obbligo di riscatto

L'ultimo gol nel 2022 della Fiorentina è stato firmato da Antonin Barak, ultimo arrivato dal mercato estivo. Il centrocampista ceco ha lasciato Verona per Firenze con un prestito con obbligo di riscatto condizionato, un trasferimento da circa 14 milioni di euro totali, bonus compresi. Quali sono le condizioni per il riscatto, con cui entrerebbero circa 12 milioni nelle casse dell'Hellas? Che Barak giochi almeno 45 minuti nel 55% delle partite disputate dalla squadra dal momento del suo arrivo. Lo riporta TMW

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