Assist di Vlahovic, palla a Jovic che segna con un pallonetto. Il video del gol del centravanti viola
Parte bene l'avventura con la nazionale serba in preparazione al mondiale per Luka Jovic, ecco il video del suo gol
A cura di Redazione Labaroviola
19 novembre 2022 00:46
Ha vinto la Serbia nella prima amichevole prima del mondiale, in gol anche Luka Jovic, il centravanti della Fiorentina ha giocato titolare ed ha segnato un bel gol, su pallonetto e grazie all'assist di Vlahovic. Ecco il video del gol
L'ANNUNCIO DI CASTELLACCI SU NICO GONZALEZ
https://www.labaroviola.com/castellacci-avverte-la-fiorentina-nico-out-minimo-due-mesi-occhio-ad-accelerare-i-tempi/193015/