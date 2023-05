Stankovic ha perso le speranze con Sabiri: “Quando sarà qui lo capirete anche voi com’è fatto…”

“Sabiri ha fatto bene, ma può fare meglio. Mi sembra sia come un bambino: vede la palla a destra va a destra, vede la palla a sinistra e va a sinistra. Deve essere più ordinato. Prima devi partire da lui, poi arriva il successo. Finché non migliora non lo posso schierare, gli farei fare una brutta figura”.

Cosi parlò Dejan Stankovic dopo Lecce-Sampdoria di Sabiri, il centrocampista marocchino della Sampdoria classe 1996 che la Fiorentina ha comprato a gennaio dalla società blucerchiata e lasciato in prestito a Genova fino a giugno. Ma le cose non stanno andando particolarmente bene con l’allenatore serbo. Stankovic non lo considera molto, non lo fai mai giocare se non in qualche breve spezzone di gara e si è lamentato spesso del suo atteggiamento e dei suoi comportamenti.

Dopo la gara del Franchi contro la Fiorentina, il tecnico blucerchiato, alla domanda sul calciatore ha risposto: “Tra meno di due mesi sarà qui e potrete vedere voi il giocatore e dare voi i giudizi direttamente, lo lascerò dire a voi…”. Una risposta che è una conferma di una scarsa considerazione…

