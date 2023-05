Viviano su Allegri: “Ha fatto figura di m**da in Champions, in Coppa Italia è uscito. Sarebbe da massacrare”

L’ex portiere della Fiorentina, Emiliano Viviano, è intervenuto a TV Play nel corso di una diretta soffermandosi sul lavoro di Allegri alla Juventus. Ecco le sue parole:

“Si porta giustamente rispetto ad un allenatore che ha vinto tanto, tanti scudetti ed è stato bravissimo. Se non fosse così, però, sarebbe da massacrare dalla mattina alla sera: ha fatto una figura di m**da colossale in Champions League, in Coppa Italia non è arrivato in fondo, in campionato sta in una posizione buona ma nemmeno lontanamente vicino a quella in cui dovrebbe essere. Quando ho parlato di Allegri l’ho sempre difeso sul fatto della comunicazione ma le ultime due cose che sono venute fuori sono di un ridicolo e di una bassezza: quella che dice sul Napoli e quella di Marotta.”

