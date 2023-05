Cerofolini: “Ci ho creduto nei momenti più difficili, mi sono rialzato senza mai abbattermi”

La vittoria della Fiorentina sulla Sampdoria è stata caratterizzata dalle prime volte. Infatti, ieri è arrivata la prima rete stagionale di Castrovilli Dodo, Terzic e Duncan. Ma non solo. Per Michele Cerofolini, invece, è stata la prima partita con la maglia della Fiorentina. Dopo l’esordio, il portiere viola ha così gioito sui social: “Ci ho creduto nei momenti più difficili, ed é sempre stata la ragione per cui mi sono rialzato senza mai abbattermi”.



RETROSCENA STANKOVIC, IN RITARDO IN CONFERENZA STAMPA PERCHÉ VOLEVA DIMETTERSI