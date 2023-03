Stankovic umilia Sabiri, lo sostituisce dopo 34 minuti: “Adesso basta, ci ho pensato io”. Tifosi fischiano

Minuto 34 di Sampdoria-Salernitana, sul punteggio di 0-0 l’allenatore della Samp, Dejan Stankovic, ha deciso di togliere dal campo Sabiri, il giocatore della Fiorentina in prestito in blucerchiato fino alla fine della stagione. Al tecnico non sono affatto piaciute alcune palle perse e l’atteggiamento del giocatore marocchino che è stato anche criticato aspramente dalla tribuna con annessa risposta di Stankovic: “Adesso basta, ci ho pensato io, tifate la squadra” rivolto ai tifosi che lo hanno fischiato sonoramente.

