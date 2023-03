Il rigore dato al Milan è scandaloso, spiegatelo a chi è contro il Var. Che all’andata non ha funzionato…

Esistono gli arbitri bravi e quelli meno bravi, esattamente come esistono i giocatori bravi e quelli meno bravi. Tutto normale. Poi però esistono gli arbitri incapaci e su quelli purtroppo, non si può perdonare. Perchè il Var ieri ha salvato da una figuraccia internazionale, un rigore che avrebbe cambiato totalmente la partita e inventato dall’arbitro Di Bello che si inventa letteralmente un rigore che non c’è. Al Franchi ieri c’erano più o meno 41 mila persona e lui è stato l’unico a vedere qualcosa che non esiste. Spieghiamolo a quelli che sistematicamente vanno in televisione a fare i fenomeni contro l’esistenza del Var ripetendo il concetto di “Non è calcio” in realtà queste sono le cose che non sono da calcio. All’andata la Fiorentina è stata fortemente penalizzata da alcune scelte arbitrali ma in quell’occasione il Var decise di non intervenire mai, ieri, grazie al cielo, ha dato prova della sua esistenza. Si può dire, con un sorriso, che Di Bello è stato colui che ieri ha fatto di più per far pareggiare il Milan, con tutto il rispetto per i giocatori rossoneri. Il calcio ringrazia. Fermate Di Bello, per il bene di questo sport.