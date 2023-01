Stankovic consiglia: “Jovic non va criticato ma abbracciato. Ha bisogno di fiducia. È un fenomeno”

Dopo la partita contro la Fiorentina è intervenuto in sala stampa Dejan Stankovic, l’allenatore della Sampdoria ha parlato anche di Luka Jovic, suo connazionale serbo ed in difficoltà con la Fiorentina:

“Non voglio entrare di un giocatore non mio ma Luka lo conosco da quando era bambino alla Stella Rossa, per me è un fuoriclasse, quello che voglio dirvi è di aspettarlo e di non metterlo in discussione, ha bisogno di un abbraccio e non di una critica, perchè altrimenti lo metti in discussione e con lui questo atteggiamento non paga, rischi di avere l’effetto opposto”

