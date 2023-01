Italiano: “Nico ha pochi minuti nelle gambe. A Terzic ho promesso più spazio. Mercato fermo, solo voci”

Vincenzo Italiano ha parlato in sala stampa dopo la vittoria contro la Sampdoria, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Kouamè può fare quel ruolo al centro dell’attacco, ci manca concretezza e lui deve ritrovarla come tutti, il tridente messo negli ultimi 20 minuti potremmo vederlo a Roma? Questo non lo so ancora ma Kouamè ha le caratteristiche giuste per giocare centravanti, ha tutto.

Nico ha pochi minuti nelle gambe, è un giocatore da gara in corso, dobbiamo cercarlo di accelerare il suo inserimento nelle partite di allenamento, se vuole alzare la sua condizione deve farlo soprattutto in allenamento. Cabral ha un problema muscolare, non so se è una cosa breve, vediamo, dobbiamo valutarlo bene.

Oggi tutti hanno fatto un’ottima prestazione, i terzini possono arrivare sul fondo, hanno libertà di farlo quando vogliono, oggi Terzic lo ha fatto spesso, Dodò invece ha avuto meno libertà, mi sono piaciuti entrambi. A Terzic ho detto che avrebbe avuto tanto spazio, è in competizione con il capitano della Fiorentina, è un ragazzo serio, fa prestazione, si impegna tanto in allenamento e mette a disposizione le sue qualità per la squadra. Il mercato è fermo, le voci che stanno venendo fuori sono solo voci

Lavorando dalla mattina alla sera cercheremo di sbloccare questo difetto che abbiamo di non chiudere le partite. Avete visto le partite prima della nostra che sono finite tutte ai supplementari, con dispendio di energie, il nostro obiettivo è andare avanti, vogliamo vincere, adesso giocheremo in casa contro il Torino. Quarta ha preso una brutta botta e ho deciso di toglierlo, credo sia stata solo una contusione”

