PAGELLE VIOLA: JOVIC INESISTENTE, KOUAMÈ VIVACE, GOLLINI INCERTO, BARAK GOL PREZIOSO

Gollini 6 Una sola parata nel primo tempo in occasione di un calcio d’angolo. Al minuto 66 per poco non compie la frittata quando non capisce il retropassaggio di Amrabat, incerto anche al minuto 68 su calcio d’angolo

Dodò 5,5 Sempre molto impreciso, poche azioni pulite nel quale dà il suo contributo, deve fare molto meglio, spesso perde tempi di gioco per qualche tocco di troppo

Ranieri 6 Una buona partita di ordinaria amministrazione, attento quando viene chiamato in causa

Quarta 6 Partita senza troppi pericoli dalle sue parti, gioca d’anticipo quando può, esce per infortunio

Terzic 6,5 Con coraggio e velocità si propone spesso in fase offensiva, il gol arriva dopo un suo traversone

Amrabat 6 Torna titolare dopo il mondiale, non sta benissimo fisicamente come aveva detto in conferenza stampa Vincenzo Italiano, recupera diversi palloni con tenacia, dirige il traffico nel mezzo

Duncan 6 Nettamente meglio rispetto alle gare contro Monza e Sassuolo dove aveva fatto molto male, non fa nulla di eccezionale ma quanto basta

Barak 6 Il gol salva la sua prestazione opaca, un gol bello su un gesto tecnico non banale in piena area di rigore. Poi il ceco è sempre molto lento e impacciato e sbaglia tanto

Ikonè 5,5 Il primo tempo è gravemente insufficiente, sbaglia tutto quello che gli passa tra i piedi. Nel secondo tempo cerca di essere molto più presente nella manovra toccando diversi palloni anche se non ha mai nessuno squillo

Kouamè 6,5 Unico giocatore del reparto offensivo che in velocità mette in difficoltà la difesa blucerchiata, diverse conclusioni in porta senza mai però andare vicino al gol. Vivace

Jovic 5 Inesistente, nel primo tempo si mangia un gol enorme, nel secondo invece è completamente avulso dalla manovra, quasi non ci si accorge che è in campo

Milenkovic 6 Entra al posto di Quarta e non si fa trovare impreparato quando viene chiamato in causa

Nico Gonzalez 6 Entra piano, poi al minuto 79 fa una bella accelerata dove salta un difensore e mette una bellissima palla nel mezzo che nessuno sfrutta a dovere. Ci prova anche di testa, poi fa espellere Murillo grazie ad una sua giocata veloce

