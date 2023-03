Caos Sabiri-Sampdoria, arriva l’accusa: “Ha già alla testa alla Fiorentina”. Stankovic attacca la società

Non arriva mai la partita della svolta per la Sampdoria che continua a non vincere in casa e non riesce a conquistare tre punti contro la Salernitana. Un film da visto in questa stagione da incubo: la squadra di Stankovic non segna e soprattutto fatica nel creare palle gol. Un pomeriggio al Ferraris segnato anche dalla clamorosa bocciatura di Sabiri. Il marocchino – tra i titolari vista l’assenza di Lammers e Gabbiadini in attacco – è stato sostituito poco dopo la mezz’ora del primo tempo dopo una prova incolore, con molti palloni letteralmente buttati via.

La sensazione è che Sabiri abbia sempre più la testa altrove, soprattutto dopo la cessione già definita per giugno alla Fiorentina. «Perché quel cambio? Dovete chiederlo a Sabiri e non a me. Lui prima deve vincere la partita con se stesso e dare una mano ai compagni. Lui deve capire in che situazione siamo. Io penso alla squadra e al suo equilibrio. Volevo proteggere la squadra che avrebbe potuto prendere un gol facile», le parole di Stankovic che poi – di fronte a un’altra domanda sul tema – aggiunge: «Non voglio più parlare di Sabiri. Perché non parliamo di Winks e Rincon che hanno lasciato l’anima per la Sampdoria? Perché non parliamo di Zanoli che ha gamba e coraggio? Perché non parliamo di Amione che ha giocato una grande partita? Loro stanno bene. Le domande fatele a Sabiri, non a me». E’ stato un errore della Samp a livello societario aver tenuto il giocatore nonostante già promesso ai viola? «Lo chiedete a me? C’è un altro indirizzo…», risponde il tecnico che ieri ha vissuto tutta la sofferenza dalla panchina per l’ennesima occasione sprecata per provare a riaprire il discorso salvezza.

«La tensione e l’importanza delle partite non fa lo stesso effetto a tutti. C’è qualcuno che la gestisce meglio e qualcuno che non la gestisce neppure. Qualcuno viene schiacciato dalla pressione», dice Stankovic che si sofferma sull’atteggiamento di una Samp incapace di andare oltre un paio di tiri di Leris. Lo riporta Tuttosport

