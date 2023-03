Amrabat: “I tifosi viola sono fantastici, voglio davvero vincere un trofeo con la Fiorentina”

Sofyan Amrabat rappresenta il cuore del centrocampo della Fiorentina. Dopo aver subito la scorsa stagione la concorrenza di Lucas Torreira, questa stagione il ventiseienne ha riconquistato il posto da titolare. Una condizione straordinaria, soprattutto quella mostrata al Mondiale in Qatar, giocato come uno degli elementi più significativi della rosa del Marocco, arrivato fino alle semifinali, oltre che uno dei migliori centrocampisti del torneo. A The Athletic, Amrabat ha ricordato l’avventura alla coppa del mondo.

Una prestazione straordinaria dopo l’altra, quelle di Amrabat con il Marocco in Qatar. La corsa della squadra di Redragui si è interrotta in semifinale, contro la Francia. In quella partita, però, il centrocampista della Fiorentina si è reso protagonista di un contrasto straordinario su Mbappè: “Si può vedere dal modo in cui correvo e dalla mia faccia: stavo dando tutto me stesso in quello sprint, quel contrasto era l’unico modo per perfetto: ho sentito lo stadio ruggire come se stesse celebrando un gol”.

Un’ottima prestazione, al punto che Emmanuel Macron, il presidente della Francia, al termine della gara è entrato negli spogliatoi del Marocco per rincuorare i giocatori, ma anche per riservare complimenti ad Amrabat: “Mi ha fatto un bel complimento. L’ho molto apprezzato”. Un percorso, quello del Marocco, che ha visto eliminare prima la Spagna agli ottavi, poi il Portogallo ai quarti. E pensare che Amrabat non avrebbe nemmeno dovuto giocare contro la Spagna: “Avevo subito un infortunio pochi giorni prima. Avevo ancora dolore. Il mister mi disse: “Devi giocare, il tuo Paese ha bisogno di te”. Ho giocato come un pazzo. ho corso 15 kilometri in 120 minuti, più di tutti”.

Adesso però il presente si chiama Fiorentina per Amrabat: “Ho ventisei anni, molti dicono l’età migliore per un calciatore. Io mi sento bene, ho giocato molte grandi partite. Siamo in semifinale di Coppa Italia e ancora in Conference League”. Il centrocampista ha quindi fissato i propri obiettivi: “Abbiamo tifosi fantastici, voglio veramente vincere qualcosa con questa squadra”. Lo riporta Gianluca Di Marzio

