Criscitiello spara: “Italiano nome caldo per il Torino, la Fiorentina pensa alla promozione di Aquilani”

Questo quello che scrive Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, sulle colonne del sito dell’emittente:

“In estate ci sarà una rivoluzione tra gli allenatori di serie A. E’ presto per parlarne ma ci portiamo avanti. L’Inter sta preparando il piattino a Simone Inzaghi e questo è chiaro. I comunicati della curva, gli articoli su certi giornali. Insomma, a Simone hanno preparato il foglio di via. Le alternative non ci sono ancora.

Dal profilo straniero al sogno De Zerbi. Prima, però, bisognerà fare chiarezza tra proprietà e società. L’allenatore è un punto chiave ma c’è troppa confusione in sede all’Inter. Il Torino e Juric, molto probabilmente, si diranno addio. Juric è l’obiettivo di D’Amico a Bergamo.

A giugno Percassi e Gasperini faranno un bel discorsetto. Forse, ma solo forse, siamo arrivati ai titoli di coda. Gasperini è bravissimo ma ha sulla coscienza tante uscite a vuoto a Bergamo. Juric sarebbe perfetto per dare continuità al progetto tattico e ritroverebbe il suo DS dei sogni ai tempi di Verona. Italiano della Fiorentina è nome caldo per il Toro. Fiorentina che pensa seriamente alla promozione di Alberto Aquilani dalla Primavera alla prima squadra. Non sarebbe una follia, anzi.

Intanto il Monza si coccola Palladino, la vera rivelazione di questo 2023. Lo blinda anche se il Sassuolo ha messo gli occhi su Palladino che, giustamente, non cambierà mai Monza con Sassuolo. Carnevali incontrerà Dionisi che potrebbe essere arrivato a fine corsa. Il nome più interessante per Sassuolo è quello di Zanetti dell’Empoli. Anche l’Udinese dovrà decidere cosa fare da grande. Sottil si è perso dopo un grande avvio di campionato ma prima del Mondiale e dopo il Mondiale non ha fatto più risultati.”