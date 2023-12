Stankovic: “Nessun biscotto, io voglio sempre vincere. Assenze Fiorentina? Ha due squadre”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Ferencvaros, Dejan Stankovic, ha così parlato alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, valida per l’ultima giornata della fase a gironi di Conference League: “Quella di domani sarà una bella sfida e ci siamo allenati tanto. Gare come quella di domani fanno parte della nostra vita. Noi siamo pronti ma lo eravamo anche a Firenze, dove forse siamo stati sottovalutati. La Fiorentina è una squadra tosta anche se è già qualificata, perché può ancora giocarsi il primo posto e gli ottavi di finale. Secondo me la Fiorentina, visto che è più serena, potrà rischiare anche la giocata: sarà più rilassata nel gioco e vorrà rischiare anche di più, per la tanta qualità che ha”.

Sull’andata: “Quella di Firenze è stata una partita molto buona, ma la differenza alla fine l’ha fatta la qualità e la panchina lunga della Fiorentina: dobbiamo pensare dunque positivo anche nella gara di domani. Ieri però avevo solo 14 giocatori in allenamento e di questi 3 erano fuori lista… ma mi aspetto buone notizie quando oggi torneremo in campo. Per il resto credo nella mia squadra. La Fiorentina resta una squadra che ha fatto due finali lo scorso anno, non poteva chiedere di meglio: domani vedrete una partita tosta e di sostanza da parte nostra”.

Sul valore della Conference: “Quando la Roma ha vinto questa coppa avete visto tutti quello che è successo… per cui è una Coppa valida. In più il nostro girone è difficilissimo, per la qualità nostra, del viola e del Genk. Resta una competizione importante: quando nel 1999 con la Lazio ho vinto la Coppa della Coppe, che era la terza coppa europea, ho gioito e porto con me quel successo”.