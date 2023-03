Stankovic spiega l’umiliazione di Sabiri: “Non mi era piaciuto, qualcuno non gestisce bene la tensione”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’allenatore della Sampdoria, Dejan Stankovic, ha così parlato dopo lo 0-0 contro la Salernitana per spiegare la sostituzione di Sabiri dopo soli 34 minuti di gioco: “Non mi sono piaciuti i primi venti minuti, la tensione ti schiaccia. Alcuni giocatori vanno sotto le pressioni e le prestazioni vengono condizionate. Sotto la curva ho visto gente da 7 a 77 anni che ci incoraggiava. Qualcuno riesce a gestire la tensione, qualcuno no. Sabiri? Potevo fare tre cambi in quel momento. Non mi era piaciuto, ho fatto il cambio per non mettere la squadra in difficoltà”.

LA RICOSTRUZIONE DI QUELLO CHE E’ SUCCESSO