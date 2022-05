Rocio: “Gonzalez non sta rendendo. È vero, gioca nell’Argentina: ma qual è il suo peso in Nazionale?”

Rocio Rodriguez, giornalista spagnola e compagna di Borja Valero, è intervenuta ai microfoni di Radio Bruno a poche ore dalla sfida del Franchi tra la Fiorentina e la Roma per esprimere la sua opinione su Nico Gonzalez. Ecco le sue parole: “Nico non sta rendendo al massimo, è vero che gioca in Nazionale ma bisogna vedere come si posiziona nelle gerarchie dell’Argentina”.

