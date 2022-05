Zazzaroni rivela: “Ho sentito Italiano e non mi ha mai detto che vuole andare via dalla Fiorentina”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato a Radio Toscana, queste le sue parole sulla Fiorentina:

“Quando ho sentito Italiano non mi ha mai detto di voler andare via dalla Fiorentina, è stata solo una notizia riportata da qualcuno, sa di essere in una grande piazza che può fare meglio. La stagione viola è di alti livello anche se non dovesse arrivare in Europa, personalmente dò un voto alto, nella considerazioni non bisogna dimenticare che a gennaio c’è stata anche la cessione di Vlahovic”

