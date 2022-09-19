Rocio Rodriguez: "Ieri Italiano coraggioso. Quarta un leader, Jovic e Cabral rischiano di perdersi"

Si parla soprattutto della grande prestazione del difensore argentino e delle scelte in attacco che hanno, in un primo momento, spiazzato il popolo viola.

Rocio Rodriguez, moglie dell'ex giocatore viola Borja Valero, è intervenuta a Radio Bruno sulla vittoria della Fiorentina di ieri contro l' Hellas Verona, queste le sue parole:

"La partita? Ieri Italiano è stato coraggioso e l'ha trasmesso anche alla squadra. Era una partita da vincere anche se non scontata perchè la Fiorentina affrontava una buona squadra. Il migliore? Devo fare i complimenti a Martinez Quarta: una grande prestazione in un momento molto difficile per lui, tra infortuni ed alti e bassi, ma si è fatto trovare pronto risultando un vero e proprio leader. Situazione attaccanti? Per quanto riguarda le scelte del mister sicuramente sono delle prese di posizione importanti. Jovic e Cabral devono reagire sennò il posto è a rischio."

PARLA BARAK

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