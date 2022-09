Barak: “Solo con l’anima si vincono le partite. Abbiamo dato tutto in campo, i tifosi vogliono vedere questo”

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club, Antonin Barak ha commentato la vittoria della Fiorentina sull’Hellas Verona: “Solo con l’anima si vincono le partite. Se non mettiamo tutto in campo facciamo fatica. Oggi abbiamo avuto la giusta mentalità. La gente vuole vedere queste cose, dei giocatori che non mollano mai. Oggi abbiamo lasciato tutto in campo, anche se non è stata una partita bellissima. Dall’allenatore al magazziniere, tutti vogliono fare bene. Tutti noi eravamo a pezzi dopo una sconfitta pesante. Spero di aver dimostrato quello che possiamo dare, facendo divertire anche la gente. Sono contento del mio arrivo, mi sentivo pronto per aiutare la squadra. Questo è il mio lavoro”