Corriere: ADV su tutte le furie con l'agente di Borja. Il motivo sono le proposte portate in sede...

Come si legge sull'edizione odierna del Corriere Fiorentino, ADV sarebbe su tutte le furie con il procuratore di Borja Valero, Alejandro Camano. Il quotidiano analizza, dapprima, il rapporto tra lo sp...

Come si legge sull'edizione odierna del Corriere Fiorentino, ADV sarebbe su tutte le furie con il procuratore di Borja Valero, Alejandro Camano. Il quotidiano analizza, dapprima, il rapporto tra lo spagnolo e Corvino, mai decollato al contrario di quello con Pradè, ripercorrendo il rifiuto ai cinesi dell'Hebei Fortune da parte dello spagnolo, quando la società aveva già accettato di cederlo. L'attuale versione viola però è che il giocatore non è mai stato offerto a nessuno: è stato il suo agente, semmai, a portare continue proposte alla sede di Viale Manfredo Fanti, per la cessione del Sindaco, innescando la rabbia di ADV.