Corsport: il dopo Borja è già in casa, Ianis Hagi e quell'occasione attesa un anno a Firenze...
Ianis Hagi può essere il dopo Borja Valero: almeno secondo Il Corriere dello Sport. Il giovane romeno troverà finalmente più spazio e quell'occasione che attende da un anno. Il figlio d'arte proverà a...
A cura di Redazione Labaroviola
03 luglio 2017 15:58
Ianis Hagi può essere il dopo Borja Valero: almeno secondo Il Corriere dello Sport. Il giovane romeno troverà finalmente più spazio e quell'occasione che attende da un anno. Il figlio d'arte proverà a convincere Pioli già nel ritiro di Moena, per cucirsi addosso una maglia da titolare nella prossima stagione.