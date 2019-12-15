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Borja: “Oggi gara speciale, non potevo esultare. Futuro in viola? Vediamo...”

L’ex Borja Valero ha parlato in mixed zone nel post gara: “Oggi era una gara speciale per me, sempre bello tornare qui. Il gol? Non potevo esultare dopo cinque anni bellissimi passati a Firenze. Vlaho...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 dicembre 2019 00:53
Borja: “Oggi gara speciale, non potevo esultare. Futuro in viola? Vediamo...” - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.12.2019, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.12.2019, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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L’ex Borja Valero ha parlato in mixed zone nel post gara: “Oggi era una gara speciale per me, sempre bello tornare qui. Il gol? Non potevo esultare dopo cinque anni bellissimi passati a Firenze. Vlahovic? Ha fatto un bel gol ma noi dovevamo essere più attenti. I rumors su un mio ritorno alla Fiorentina in estate? Non ne so molto, per il futuro vedremo. È sempre bello essere accostati a queste squadre, significa che calcisticamente hai ancora qualcosa da dare”.

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