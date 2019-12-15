Borja: “Oggi gara speciale, non potevo esultare. Futuro in viola? Vediamo...”

L’ex Borja Valero ha parlato in mixed zone nel post gara: “Oggi era una gara speciale per me, sempre bello tornare qui. Il gol? Non potevo esultare dopo cinque anni bellissimi passati a Firenze. Vlaho...

L’ex Borja Valero ha parlato in mixed zone nel post gara: “Oggi era una gara speciale per me, sempre bello tornare qui. Il gol? Non potevo esultare dopo cinque anni bellissimi passati a Firenze. Vlahovic? Ha fatto un bel gol ma noi dovevamo essere più attenti. I rumors su un mio ritorno alla Fiorentina in estate? Non ne so molto, per il futuro vedremo. È sempre bello essere accostati a queste squadre, significa che calcisticamente hai ancora qualcosa da dare”.