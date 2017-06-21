Trevisani: "Borja è il più affezionato alla piazza di Firenze, l'aria di smobilitazione lo ha indotto a cambiare"

Vede il calcio mezz'ora prima degli altri, è uno che trasforma i palloni difficili in palloni facili

Riccardo Trevisani ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda la situazione di Borja Valero: "Borja Valero è molto legato alla Fiorentina, probabilmente è il giocatore che più di tutti si è affezionato a questa piazza. Probabilmente l'aria di smobilitazione che si respira a Firenze lo ha indotto a cambiare aria".

Prosegue sulle qualità del centrocampista: "I punti di forza dello spagnolo sono i piedi e le idee, visto che vede il calcio mezz'ora prima degli altri. Purtroppo è un pò più debole per quanto riguarda il tiro e questo non gli consente di segnare tanto in proporzione al suo bagaglio tecnico".

Prosegue sul suo possible futuro all'Inter: "Spalletti impazzisce per i giocatori semplificano il gioco e trasformano i palloni difficili in palloni facili. Borja è uno di questi perché riesce a far e far girare la palla molto velocemente. Probabilmente giocherà al fianco di Gagliardini, in modo tale da avere un centrocampista pensante ed uno di gamba".