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Spalletti: "Borja piacerà a tutti gli interisti, può stare ovunque ed ha un suo marchio..."

Fc Inter news riporta le parole di Luciano Spalletti circa l'arrivo di Borja Valero:"Ha un suo marchio, tutti i giorni sa vivere i nostri luoghi e un giocatore così ci fa comodo. Ha esperienza, qualit...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 luglio 2017 23:55
Spalletti: "Borja piacerà a tutti gli interisti, può stare ovunque ed ha un suo marchio..." -
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Fc Inter news riporta le parole di Luciano Spalletti circa l'arrivo di Borja Valero:"Ha un suo marchio, tutti i giorni sa vivere i nostri luoghi e un giocatore così ci fa comodo. Ha esperienza, qualità di palleggio, può stare in varie parti del campo. Lo conosco e sono convinto che piacerà a tutti gli interisti".

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