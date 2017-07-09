Spalletti: "Borja piacerà a tutti gli interisti, può stare ovunque ed ha un suo marchio..."

Fc Inter news riporta le parole di Luciano Spalletti circa l'arrivo di Borja Valero:"Ha un suo marchio, tutti i giorni sa vivere i nostri luoghi e un giocatore così ci fa comodo. Ha esperienza, qualit...

Fc Inter news riporta le parole di Luciano Spalletti circa l'arrivo di Borja Valero:"Ha un suo marchio, tutti i giorni sa vivere i nostri luoghi e un giocatore così ci fa comodo. Ha esperienza, qualità di palleggio, può stare in varie parti del campo. Lo conosco e sono convinto che piacerà a tutti gli interisti".