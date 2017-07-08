Corriere, Borja: "All'Inter progetto affascinante. Vado lí per vincere"
Lo spagnolo avrebbe confessato ad alcuni dei suoi piú cari amici la volontà di andare all'Inter. Queste le sue parole, riportate in un virgolettato...
A cura di Redazione Labaroviola
08 luglio 2017 10:30
Come riportato dall'edizione quotidiana del Corriere dello Sport-Stadio, Borja Valero avrebbe confessato ad alcuni dei suoi piú cari amici la sua volontà di andare all'Inter. Questo il virgolettato di alcune delle parole dello spagnolo, ormai ex giocatore della Fiorentina: "Potevo lasciare la Fiorentina solo per un'avventura affascinante come quella dell'Inter. Adesso voglio vincere"