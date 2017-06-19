Pedullà: "Per Borja all'Inter si va avanti indipendentemente dalle parole di Cognigni. Berna? Più Juve che Inter"

Il centrocampista viene considerato perfetto per il 4-2-3-1 di Spalletti e l’agente ha chiesto un anno in più di contratto

Alfredo Pedullà, attraverso il suo sito ufficiale alfredopella.com, fa il punto della situazione per quanto riguarda il mercato della Fiorentina.

Borja Valero viene considerato perfetto per il 4-2-3-1 di Spalletti, l’agente ha chiesto un anno in più di contratto, accetterebbe anche l’attuale scadenza (2019). Ma la trattativa con la Fiorentina è tutta da sviluppare, indipendentemente dalle parole di chiusura di Cognigni rilasciate a Sportitalia. E Bernardeschi? L’Inter è alla finestra, la Juve di più, la settimana che sta per arrivare potrebbe essere decisiva.