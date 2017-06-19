Pedullà: "Per Borja all'Inter si va avanti indipendentemente dalle parole di Cognigni. Berna? Più Juve che Inter"
Il centrocampista viene considerato perfetto per il 4-2-3-1 di Spalletti e l’agente ha chiesto un anno in più di contratto
A cura di Redazione Labaroviola
19 giugno 2017 12:55
Alfredo Pedullà, attraverso il suo sito ufficiale alfredopella.com, fa il punto della situazione per quanto riguarda il mercato della Fiorentina.
Borja Valero viene considerato perfetto per il 4-2-3-1 di Spalletti, l’agente ha chiesto un anno in più di contratto, accetterebbe anche l’attuale scadenza (2019). Ma la trattativa con la Fiorentina è tutta da sviluppare, indipendentemente dalle parole di chiusura di Cognigni rilasciate a Sportitalia. E Bernardeschi? L’Inter è alla finestra, la Juve di più, la settimana che sta per arrivare potrebbe essere decisiva.