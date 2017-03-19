Borja: "Crediamo nell'Europa. Il mio contratto? E' lungo"

Borja Valero ha parlato ai microfoni di Premium sport nel post gara: "Potevamo soffrire meno e fare gol prima, certo. Ma ci abbiamo creduto fino alla fine e ce l'abbiamo fatta. L'Europa? Finché la mat...

Borja Valero ha parlato ai microfoni di Premium sport nel post gara: "Potevamo soffrire meno e fare gol prima, certo. Ma ci abbiamo creduto fino alla fine e ce l'abbiamo fatta. L'Europa? Finché la matematica non ci butterà fuori dalla corsa europea ci proveremo fino alla fine. Il mio contratto? Anche se i contratti finiscono siamo professionisti, e lotteremo tutti insieme fino in fondo. Il mio contratto qui è lungo e sono tranquillo"