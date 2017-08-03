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Vecino e l'amico ritrovato: quel lungo abbraccio a Borja Valero ad Appiano Gentile...

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Matias Vecino, neo acquisto dell'Inter, ha subito cercato Borja Valero. Dopo aver salutato Luciano Spalletti, in campo, è scattato un lungo abbraccio co...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 agosto 2017 14:33
Vecino e l'amico ritrovato: quel lungo abbraccio a Borja Valero ad Appiano Gentile... -
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Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Matias Vecino, neo acquisto dell'Inter, ha subito cercato Borja Valero. Dopo aver salutato Luciano Spalletti, in campo, è scattato un lungo abbraccio con l'ex compagno di reparto in viola, di nuovo accanto a lui all'Inter.

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