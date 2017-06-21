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Live Borja Valero: finito il summit a Milano, Ausilio lascia l'hotel. Ad ore la verità...

Finito il summit di mercato tra Inter e Fiorentina, a Milano, per Borja Valero. Il ds dei nerazzurri Piero Ausilio ha appena lasciato l'hotel, mentre Pantaleo Corvino si trova ancora dentro. Ad ore, s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2017 14:39
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Finito il summit di mercato tra Inter e Fiorentina, a Milano, per Borja Valero. Il ds dei nerazzurri Piero Ausilio ha appena lasciato l'hotel, mentre Pantaleo Corvino si trova ancora dentro. Ad ore, secondo le prime indiscrezioni, è attesa tutta la verità sul futuro del giocatore spagnolo, ad un passo dai nerazzurri.

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