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Notizie Ausilio Fiorentina

Ausilio mette alla porta Asllani: "Gli abbiamo comunicato di trovare opportunità diverse"

18 luglio 2025 23:22

Da Milano rivelano: "Il procuratore di Kouamé ha incontrato l'Inter, possibile ingaggio a parametro zero"

21 novembre 2023 13:41

Sky Sport, l'Inter ha incontrato Ramadani a Londra. Obiettivo prendere Milenkovic e capire il modo

11 giugno 2022 00:39

Il retroscena di Cassano: "Tre anni fa ho consigliato ad Ausilio di prendere Odriozola all'Inter"

29 gennaio 2022 20:45

Ausilio parla di Nainggolan: "Vuole giocare, vogliamo accontentarlo. Non lo regaliamo"

20 dicembre 2020 15:29

Ausilio: "Semplice cena quella di oggi con Pradè, non eravamo insieme per parlare di calciatori"

18 luglio 2019 01:44

Ausilio (DS Inter) su Chiesa: "Invidio molto la Fiorentina, è un grande giocatore e ragazzo"

25 settembre 2018 20:25

Tifosi Inter: "Ausilio compraci Chiesa" E il ds: "Spero di farcela"

22 maggio 2018 10:30

Ausilio: "Borja Valero come Pirlo, pagato pochissimo. Vecino è un top player, preso grazie alla clausola"

03 novembre 2017 10:47

L'Inter vuole anche Matias Vecino ma la clausola di 24 milioni fa ritirare i nerazzurri

22 giugno 2017 11:05

La Nazione, incontro Ausilio con Corvino, adesso la decisione spetta a Borja Valero se rimanere o meno

22 giugno 2017 10:30

Ausilio rientra in sede dopo l'incontro con Corvino, ora si attende la risposta della Fiorentina

21 giugno 2017 15:16

Anche Braida all'Hotel Principe di Savoia dove si è svolto l'incontro tra Corvino e Ausilio

21 giugno 2017 14:42

Live Borja Valero: finito il summit a Milano, Ausilio lascia l'hotel. Ad ore la verità...

21 giugno 2017 14:39

Di Marzio: iniziato l'incontro tra Corvino e Ausilio. Seduto al tavolo anche l'agente di Banega, ipotesi scambio?

21 giugno 2017 13:08

L'Inter pressa anche per Vecino, l'agente a Milano per parlare con Ausilio oggi

16 giugno 2017 15:36

Ausilio: "A gennaio dobbiamo fare i conti con il Fair Play Finanziario, siamo tanti, qualcuno dovrà andare via"

21 novembre 2016 07:27

Saltato Jovetic: niente viola né Milan. Ausilio: "Resta all'Inter"

31 agosto 2016 15:33

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