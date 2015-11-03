Notizie Ausilio Fiorentina

Ausilio mette alla porta Asllani: "Gli abbiamo comunicato di trovare opportunità diverse"
18 luglio 2025 23:22
Da Milano rivelano: "Il procuratore di Kouamé ha incontrato l'Inter, possibile ingaggio a parametro zero"
21 novembre 2023 13:41
Sky Sport, l'Inter ha incontrato Ramadani a Londra. Obiettivo prendere Milenkovic e capire il modo
11 giugno 2022 00:39
Il retroscena di Cassano: "Tre anni fa ho consigliato ad Ausilio di prendere Odriozola all'Inter"
29 gennaio 2022 20:45
Ausilio parla di Nainggolan: "Vuole giocare, vogliamo accontentarlo. Non lo regaliamo"
20 dicembre 2020 15:29
Ausilio: "Semplice cena quella di oggi con Pradè, non eravamo insieme per parlare di calciatori"
18 luglio 2019 01:44
Ausilio (DS Inter) su Chiesa: "Invidio molto la Fiorentina, è un grande giocatore e ragazzo"
25 settembre 2018 20:25
Tifosi Inter: "Ausilio compraci Chiesa" E il ds: "Spero di farcela"
22 maggio 2018 10:30
Ausilio: "Borja Valero come Pirlo, pagato pochissimo. Vecino è un top player, preso grazie alla clausola"
03 novembre 2017 10:47
L'Inter vuole anche Matias Vecino ma la clausola di 24 milioni fa ritirare i nerazzurri
22 giugno 2017 11:05
La Nazione, incontro Ausilio con Corvino, adesso la decisione spetta a Borja Valero se rimanere o meno
22 giugno 2017 10:30
Ausilio rientra in sede dopo l'incontro con Corvino, ora si attende la risposta della Fiorentina
21 giugno 2017 15:16
Anche Braida all'Hotel Principe di Savoia dove si è svolto l'incontro tra Corvino e Ausilio
21 giugno 2017 14:42
Live Borja Valero: finito il summit a Milano, Ausilio lascia l'hotel. Ad ore la verità...
21 giugno 2017 14:39
Di Marzio: iniziato l'incontro tra Corvino e Ausilio. Seduto al tavolo anche l'agente di Banega, ipotesi scambio?
21 giugno 2017 13:08
L'Inter pressa anche per Vecino, l'agente a Milano per parlare con Ausilio oggi
16 giugno 2017 15:36
Ausilio: "A gennaio dobbiamo fare i conti con il Fair Play Finanziario, siamo tanti, qualcuno dovrà andare via"
21 novembre 2016 07:27
Saltato Jovetic: niente viola né Milan. Ausilio: "Resta all'Inter"
31 agosto 2016 15:33
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