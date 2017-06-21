Di Marzio: iniziato l'incontro tra Corvino e Ausilio. Seduto al tavolo anche l'agente di Banega, ipotesi scambio?

È appena iniziato il summit che deciderà il futuro di Borja Valero. La presenza dell'agente di Banega apre nuovi scenari...

Un incontro per parlare del futuro di Borja Valero. E' questo l'argomento principale del colloquio che si sta svolgendo proprio in questi minuti tra Piero Ausilio e Corvino. Seduto al tavolo con loro c'è anche l'agente di Banega,Simonian, presente per capire se il proprio assistito possa essere un'idea per la Fiorentina per sostituire proprio il centrocampista spagnolo.

Fonte: gianlucadimarzio.com