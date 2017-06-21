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Di Marzio: iniziato l'incontro tra Corvino e Ausilio. Seduto al tavolo anche l'agente di Banega, ipotesi scambio?

È appena iniziato il summit che deciderà il futuro di Borja Valero. La presenza dell'agente di Banega apre nuovi scenari...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2017 13:08
Di Marzio: iniziato l'incontro tra Corvino e Ausilio. Seduto al tavolo anche l'agente di Banega, ipotesi scambio? - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
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Un incontro per parlare del futuro di Borja Valero. E' questo l'argomento principale del colloquio che si sta svolgendo proprio in questi minuti tra Piero Ausilio e Corvino. Seduto al tavolo con loro c'è anche l'agente di Banega,Simonian, presente per capire se il proprio assistito possa essere un'idea per la Fiorentina per sostituire proprio il centrocampista spagnolo.

Fonte: gianlucadimarzio.com

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