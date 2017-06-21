Ausilio rientra in sede dopo l'incontro con Corvino, ora si attende la risposta della Fiorentina
Il direttore sportivo dell'Inter ha lasciato l'Hotel Principe di Savoia per far ritorno in sede e fare il punto della situazione in attesa della risposta dei viola
A cura di Gianmarco Biagioni
21 giugno 2017 15:16
Piero Ausilio, direttore sportivo e responsabile dell'area tecnica dell'Inter, è rientrato in sede dopo l'incontro con il direttore generale dell'area tecnica viola, Pantaleo Corvino, svoltosi all'Hotel Principe di Savoia di Milano. Il dirigente nerazzurra ha quindi fatto ritorno al quartier generale per riordinare le idee e confrontarsi con i vertici societari, in attesa della risposta da parte della Fiorentina circa il futuro di Borja Valero che, stando alle indiscrezioni, non dovrebbe tardare.
Gianmarco Biagioni