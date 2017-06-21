Anche Braida all'Hotel Principe di Savoia dove si è svolto l'incontro tra Corvino e Ausilio

Anche il dirigente del Barcellona era presente nell'hotel in cui si è svolto l'incontro tra i rappresentanti di Inter e Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola 21 giugno 2017 14:42

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