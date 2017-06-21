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Anche Braida all'Hotel Principe di Savoia dove si è svolto l'incontro tra Corvino e Ausilio

Anche il dirigente del Barcellona era presente nell'hotel in cui si è svolto l'incontro tra i rappresentanti di Inter e Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2017 14:42
Anche Braida all'Hotel Principe di Savoia dove si è svolto l'incontro tra Corvino e Ausilio -
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E' da poco arrivato anche Ariedo Braida, ds del Barcellona per il mercato estero, all'hotel Principe di Savoia di Milano. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, è in corso un summit con Pantaleo Corvino e Piero Ausilio, rispettivi dirigenti di Fiorentina e Inter. Presente all'incontro anche Marcelo Simonian, agente di Ever Banega. Summit a quattro, dunque, in corso nell'albergo milanese.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

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