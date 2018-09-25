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Ausilio (DS Inter) su Chiesa: "Invidio molto la Fiorentina, è un grande giocatore e ragazzo"

Piero Ausilio ha parlato, ai microfoni di Sky, nel pre partitadi Inter-Fiorentina di Federico Chiesa accostato molte volte all'Inter: "Invidio molto la Fiorentina, possiedono un giocatore davvero fort...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 settembre 2018 20:25
Ausilio (DS Inter) su Chiesa: "Invidio molto la Fiorentina, è un grande giocatore e ragazzo" -
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Piero Ausilio ha parlato, ai microfoni di Sky, nel pre partitadi Inter-Fiorentina di Federico Chiesa accostato molte volte all'Inter: "Invidio molto la Fiorentina, possiedono un giocatore davvero forte, ma oltre a quello che ha dimostrato sul campo è davvero una bravo ragazzo e viene da una bellissima famiglia".

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