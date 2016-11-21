Ausilio: "A gennaio dobbiamo fare i conti con il Fair Play Finanziario, siamo tanti, qualcuno dovrà andare via"

Non ci sarà un mercato ricco a gennaio. A gennaio dal FPF non si scappa" così Ausilio, ds dell'Inter

Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha parlato ai microfoni di Premium Sport prima dell’inizio del derby: “Se i tifosi possono sognare top player dalla prossima estate? Di top player ne abbiamo già in questa squadra. La nostra rosa è di qualità e l’idea è di migliorarla sempre, c’è la voglia di investire e rendere questo progetto ambizioso. Ci vuole pazienza e la giusta dose di professionalità. E allora si prospetta un mercato faraonico anche a gennaio? Anche non è proprio esatto. Non è così ma per altri motivi. A gennaio purtroppo c’è da fare i conti con i paletti del Fair Play Finanziario e da lì non si scappa. Il mercato si fa anche in uscita non solo in entrata, siamo tanti" conclude Ausilio.