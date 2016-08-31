Saltato Jovetic: niente viola né Milan. Ausilio: "Resta all'Inter"

Saltato il passaggio di Stevan Jovetic: non va né al Milan né alla Fiorentina. Piero Ausilio, ds dell'Inter, in centro a Milano è stato intercettato da TMW, e sull'affare Jovetic ha dichiarato: "Jovet...

Saltato il passaggio di Stevan Jovetic: non va né al Milan né alla Fiorentina. Piero Ausilio, ds dell'Inter, in centro a Milano è stato intercettato da TMW, e sull'affare Jovetic ha dichiarato: "Jovetic era, è e sarà un giocatore dell'Inter".