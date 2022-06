Sky Sport, l’Inter ha incontrato Ramadani a Londra. Obiettivo prendere Milenkovic e capire il modo

Come riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito, nel corso dell’odierno “blitz” londinese, il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha incontrato vari club e protagonisti del calciomercato, sondando il mercato inglese. Ausilio ha incontrato anche Fali Ramadani, l’agente di Nikola Milenkovic, calciatore della Fiorentina verso cui i nerazzurri hanno mostrato interesse per rinforzare il reparto difensivo.

Dei primi contatti erano già stati avviati nei giorni scorsi e il profilo di Milenkovic sta scalando le gerarchie delle preferenze dell’Inter. Il classe 1997 ha un contratto annuale con la società viola valido fino al 2023, stipulato la scorsa estate. Nell’incontro di oggi con Ramadani, Ausilio ha ribadito l’interesse dell’Inter: i nerazzurri vogliono capire i margini dell’operazione e magari cercare di trovare l’intesa con il calciatore.

Cresciuto nel settore giovanile del Partizan, Nikola Milenkovic è stato acquistato dalla Fiorentina nell’estate del 2017 per 5,5 milioni di euro, quando ancora doveva compiere vent’anni. Dopo l’esordio in prima squadra, avvenuto nella stagione 2017/2018, Milenkovic si è presto affermato come punto fermo della difesa della Fiorentina: in cinque stagioni, il serbo ha collezionato un totale di 172 presenze ufficiali, segnando anche ben 14 gol.